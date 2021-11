Sondaggio di Enrico Mentana, FdI col fiato sul collo: in una sola settimana il balzo in avanti del Pd

01 novembre 2021 a

Novembre si apre con il sondaggio di Swg per il tg di La7 di Enrico Mentana. Nella consueta rilevazione Fratelli d'Italia mantiene il primo posto, perdendo però lo 0,4 per cento. Il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 20,3. A un passo il Partito democratico di Enrico Letta che da una settimana all'altra ottiene il +0,4 con il 20,1 per cento. Terzo posto per la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini si ferma al 19 per cento (-0,2 rispetto al 26 ottobre).

Scende ancora il Movimento 5 Stelle. L'arrivo di Giuseppe Conte non basta a frenare il declino pentastellato. Il Movimento infatti scivola al 16,3 per cento lasciandosi alle spalle il 16,6 di sette giorni fa. Buone notizie invece per Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi guadagna un +0,4 per cento arrivando così al 7,2. Rimane invariata Azione di Carlo Calenda, ferma al 4,1 per cento. Segue Articolo 1 (2,5), Sinistra italiana (2,3), Verdi (2,1), +Europa (1,8) e Italia Viva all'1,7.

Il partito di Matteo Renzi non ha rispecchiato le aspettative del suo leader e crolla ancora perdendo il -0,3 per cento. Stando al sondaggio sembra che le polemiche tutte interne a Forza Italia non abbiano comunque avuto conseguenze sull'elettorato azzurro. A differenza di quello di FdI e Lega.

