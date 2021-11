Sondaggio Emg, FdI primo partito incalzato da Pd e Lega: tutto in 1,3 punti, una battaglia pazzesca

03 novembre 2021 a

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a occupare la posizione più alta rispetto al resto dei partiti nelle intenzioni di voto degli italiani. Lo conferma il sondaggio condotto da Emg per Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3. Scendendo nel dettaglio, infatti, FdI conquisterebbe il podio con il 19,5% delle preferenze. Al secondo posto il Partito democratico di Enrico Letta, con il 19,4%.

I dati raccolti mostrano, poi, che al terzo posto c'è la Lega di Matteo Salvini, con il 18,2% dei consensi. Quarto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, con il 15%. Segue con distacco Forza Italia di Silvio Berlusconi, ferma al 7,3%. Più in basso si trovano invece Italia Viva al 4,1% e Azione al 3,7%. Sugli ultimi gradini, Sinistra Italiana col 2,4% e Europa Verde col 2,2%. La forza che, però, sarebbe in grado di ottenere più preferenze è purtroppo quella di chi non si reca alle urne. Il 'partito degli indecisi e del non voto', come sottolinea Emg, sarebbe al 42,7%.

Le cifre dell'astensionismo sono venute fuori in maniera preoccupante proprio nei giorni scorsi, in occasione delle amministrative in alcune delle più grandi città italiane, da Roma a Torino, da Napoli a Bologna, fino a Milano. E c'è chi si chiede se questo passo indietro da parte degli elettori sia dovuto principalmente a una crisi della politica e dei partiti. Un problema che si potrebbe aggirare facendo restare Mario Draghi a Palazzo Chigi. A tal proposito Carlo Calenda, ospite di Cartabianca, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di Draghi perché è il più bravo che c’è, io proverei a tenerlo a Chigi anche dopo il 2023".

