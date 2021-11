Supermedia Sondaggi, Pd primo partito: da quanto non accadeva. La macchina del fango funziona?

05 novembre 2021 a

La Supermedia YouTrend per Agi si apre con una grossa sorpresa: per la prima volta dal 2017, il Pd è tornato virtualmente a essere il primo partito nazionale. Rispetto a due settimane fa, i dem sono saliti al 20,1% (+0,4) e hanno superato Fratelli d’Italia, che invece è tornato sotto il 20% perdendo oltre mezzo punto: il partito di Giorgia Meloni è stato rilevato al 19,9% (-0,6), probabilmente vittima del fango e delle inchieste ‘sinistre’ su fascismo e frequentazioni discutibili di alcuni suoi esponenti locali.

Se Atene piange, Sparta non ride: anche la Lega è data in calo al 18,9% (-0,1). Per la seconda settimana di fila il partito di Matteo Salvini si è quindi fermato almeno un punto sotto al 20%, segno di un momento poco brillante. Secondo YouTrend, che come ogni due settimane ha fatto una media dei principali sondaggi nazionali, sia la Lega che Fdi stanno pagando dazio al Pd, che ha ripreso quota soprattutto grazie al risultato delle elezioni amministrative. Questa però è soltanto una fase: da qui al 2023, anno in cui si tornerà a votare, tante cose possono ancora cambiare.

Dietro il trio formato da Pd-Fdi-Lega - e racchiuso sempre nell’arco di un punto - si trova il Movimento 5 Stelle: nonostante la leadership di Giuseppe Conte appaia tutt’altro che forte, i grillini sono rilevati al 16% (+0,3). Alle loro spalle recupera qualcosa Forza Italia, dato al 7,3% (+0,5): eppure anche Silvio Berlusconi deve fare i conti con alcune “turbolenze” interne al partito. Nei bassifondi, invece, situazione sostanzialmente immutata: Azione è al 3,6%, Italia Viva al 2,4% e Sinistra Italiana al 2,1%.

