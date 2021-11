Massimo Giletti, bomba "in diretta" su Vincenzo De Luca: "Gli hanno consegnato un avviso di garanzia"

05 novembre 2021 a

Il duello tra Massimo Giletti e Vincenzo De Luca, governatore della Campania, prosegue da tempo. Mai faccia a faccia, perché mister lanciafiamme ha sempre rifiutato l'ospitata a Non è l'Arena. E così, lo scontro prosegue a distanza, tra attacchi, stoccate e repliche, ma soprattutto, da parte di Giletti, con inchieste e approfondimenti che propone su La7.

Giletti bulldozer, asfaltato De Luca: "Io un ubriacone? Sì, e lei...", senza precedenti | Video

Ora, però, il conduttore piazza un colpo da ko tecnico. Lo fa sui social, dove pubblica un breve video, meno di mezzo minuti, in cui con gli ormai immancabili occhiali da sole sfumati annuncia: "Pochi minuti fa due auto della polizia di Stato si sono fermate davanti alla sede del Genio civile di Salerno. È sceso il capo della squadra Mobile, il dottor Castello, e ha consegnato al dottor De Luca un avviso di garanzia. Noi continuiamo a seguire l'inchiesta della procura guidata da Borrelli sui rapporti tra la politica e le cooperative nella città di Salerno", conclude Giletti con quella che sembra una mezza promessa.

Luigi Di Maio da Massimo Giletti? Tam-tam impazzito: una domanda per demolire il grillino

Il punto è che Vincenzo De Luca sarebbe indagato. Per Giletti, infatti, gli sarebbe stato consegnato poco fa un avviso di garanzia. Nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena, dove era stato proposto un approfondimento sul cosiddetto Sistema Salerno, Giletti ha replicato a De Luca, il quale contro il conduttore e Non è l'Arena aveva usato toni durissimi: "Una trasmissionaccia" condotta da "un esaltato". Giletti era stato accostato a "personaggi che ricoveriamo all'ospedale Cardarelli per coma etilico. Se fosse stato a Napoli l'avremmo già ricoverato". Giletti, da par suo, aveva affermato: ""Lei è libero di dire che sono un ubriacone - è la risposta veemente di Giletti in studio a La7 -, ma a me piacciono i fatti. Io vedo che lei, caro governatore, quando è infastidito vuole demolire l'avversario sul piano personale. Chiedo al direttore del Fatto.it Peter Gomez come si fa ad avere delle risposte chiare da un personaggio come De Luca?". E lo scontro continua.

