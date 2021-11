Sondaggio Mentana, Pd primo partito: occhio alla Lega, le ultime cifre

08 novembre 2021 a

Il sorpasso era già avvenuto la scorsa settimana nella Supermedia elaborata da YouTrend per Agi, ma adesso è certificato (sempre virtualmente, si intende) anche dal sondaggio di Swg per il Tg di La7. Enrico Mentana ha quindi dato conto del ritrovato primato del Partito democratico, salito al 20,5 per cento: +0,4 rispetto alla scorsa settimana, probabilmente a sinistra stanno sfruttando l’onda lunga del successo alle elezioni amministrative, ma la strada alle politiche resta lunghissima.

Alle spalle dei dem si piazza sempre Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 20 per cento (-0,3) e stacca di oltre un punto la Lega di Matteo Salvini, che continua la sua leggera flessione e si ritrova sotto al 19 per cento. Precisamente è dato al 18,8 (-0,2), mentre dietro rimane sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle: per ora il nuovo corso di Giuseppe Conte non sfonda e vale solo il 16,4 per cento (+0,1).

Nelle retrovie perde qualcosa Forza Italia, rilevato al 7 per cento (-0,2) e inseguito da Azione: Carlo Calenda si è infatti distanziato dagli altri partitini dal 2 per cento, salendo fino al 4. Alle sue spalle i Verdi e Articolo 1 (entrambi al 2,3 per cento), poi Sinistra Italiana (2,2) e Italia Viva (2,1). Sotto il 2 per cento rimangono +Europa (1,9) e Coraggio Italia (1).

