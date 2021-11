Otto e Mezzo, Giuseppe Conte un povero illuso: "Ho fatto cambiare idea a Beppe Grillo", come reagisce Lilli Gruber

09 novembre 2021 a

Giuseppe Conte è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, dove ha trovato un ambiente più “aggressivo” rispetto a quando era presidente del Consiglio. Stavolta si è presentato in studio in qualità di leader del Movimento 5 Stelle e quindi la padrona di casa e i suoi ospiti sono stati molto più “esigenti” nelle risposte. A partire dal rapporto con Beppe Grillo, con la Gruber che ha ricordato che “quattro mesi fa ha detto di lei che non ha visione politica né capacità organizzativa. Pensa di averlo smentito?”.

“Con Grillo ci siamo sentiti tante altre volte - ha risposto Conte - penso che abbia superato le posizioni di questa estate molto critiche nei miei confronti. Ci sentiamo spesso. Non è ancora deciso se Grillo scenderà in settimana ma se non scende lui lo andiamo a trovare noi per presentargli la mia squadra, per stare un po’ assieme di persona e aggiornarlo un po’ su tutti i progetti che vogliamo realizzare”. La Gruber però non è apparsa convintissima di ciò: difficile immaginare che l'ex comico genovese abbia radicalmente cambiato idea sul nuovo leader del M5s...

Poi Lina Palmerini ha posto il tema della festa di Goffredo Bettini, alla quale ha partecipato anche Conte: “Ho ricevuto un invito a una festa di compleanno da una persona che ha avuto un ruolo politico fondamentale nel Conte 2. È un amico e una persona che stimo. Se hanno parlato di Quirinale e altri argomenti, non lo hanno fatto davanti a me”.

