Silvio Berlusconi, Marcello Sorgi: "Quando si ritirerà dalla corsa al Quirinale e chi imporrà"

14 novembre 2021 a

a

a

Il piano del centrodestra per portare Silvio Berlusconi al Quirinale è, secondo Marcello Sorgi, ovviamente possibile ma anche piuttosto complicato. "Il primo ostacolo, è inutile nasconderlo, si chiama proprio Berlusconi", scrive il giornalista su La Stampa. Secondo lui, infatti, se il suo nome arrivasse davvero alle urne, finirebbe per esserci una sorta di "muro contro muro, destinato a logorarne la candidatura e a spingere gli alleati dell’ex-premier a convincerlo a ritirarsi".

"L'ultima volta che l'ho vista...". Serenella Draghi, ora è mistero: la nuova confessione del barista

Ma non è tutto. Perché secondo Sorgi anche l'eventuale elezione del Cav a presidente della Repubblica potrebbe avere non poche conseguenze, rendendo difficile addirittura la prosecuzione del governo Draghi. "Ora, poiché il Cavaliere è il primo a conoscere queste difficoltà, è possibile che la sua insistenza della vigilia sia soprattutto mirata ad affermare la piena legittimità dell’aspirazione del centrodestra al Colle - sottolinea il giornalista -. Ottenuta la quale, o in cambio della quale, il vecchio Silvio potrebbe fare il bel gesto di ritirarsi".

Retroscena, la "manina" di Carlo De Benedetti dietro a Mario Draghi: una bomba su Colle e governo

Se davvero il leader di Forza Italia dovesse arrivare a ritirarsi, a quel punto lascerebbe il posto non a uno dei nomi circolati finora, come Marcello Pera, Maria Elisabetta Alberti Casellati o Pierferdinando Casini, ma a Gianni Letta. Secondo Sorgi, infatti, si tratta del "solo su cui, conoscendolo e avendolo messo alla prova, anche una parte del centrosinistra potrebbe convergere".

Nella corsa al Colle irrompe Francesco Rutelli, "quando può essere eletto": clamoroso, chi c'è dietro all'operazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.