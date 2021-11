Mario Draghi, Vittorio Feltri: "Il prossimo premier? Una persona che può tenere al guinzaglio"

16 novembre 2021 a

Il tema della corsa al Quirinale è stato al centro della discussione nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Sull'argomento la conduttrice ha chiesto un'opinione a Vittorio Feltri, suo ospite in collegamento. "Realisticamente, l'unico papabile per il Quirinale è proprio Mario Draghi e il motivo è molto semplice: non troverebbe in Parlamento molta gente disposta a votargli contro per una semplice constatazione, che Draghi - se fosse eletto al Quirinale - non scioglierebbe le Camere", ha spiegato il direttore di Libero.

Feltri, infatti, ha sottolineato che spetterebbe poi a Draghi - dal Colle - nominare il prossimo Presidente del Consiglio: "Lui sicuramente sa chi nominare, cioè una persona che stia un po' al suo guinzaglio e che vada avanti con la sua politica". Ecco perché, continua Vittorio Feltri, "quelli che temono di andare a casa con lo scioglimento delle Camere non hanno nulla da temere, avranno la loro pensioncina, continueranno a incassare l'indennità parlamentare fino al 2023. Dopo ci saranno le elezioni".

Stando al direttore di Libero, insomma, "pensare che con Draghi al Quirinale scattino immediatamente le elezioni anticipate - cosa che per me sarebbe bellissima - è da ingenui". "L'hai detto a Giorgia?", gli ha chiesto allora la Merlino. Ma lui ha replicato: "Non è che con Giorgia mi sento tutti i giorni".

