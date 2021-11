Giuseppe Conte ridicolizzato da Marcello Sorgi con due caratteri: "?!", la folle proposta del leader grillino

17 novembre 2021 a

a

a

La proposta di Enrico Letta - un tavolo con tutti i leader della maggioranza sulla Manovra - già suonava come una soluzione a forte rischio, col pericolo boomerang dietro l'angolo. Adesso che Giuseppe Conte ha rilanciato, chiedendo di estendere il tavolo anche all'opposizione per discutere di riforme istituzionali, i dubbi sulla reale efficacia di questo vertice non fanno che aumentare. Lo ha sottolineato Marcello Sorgi su La Stampa, scrivendo: "Arriva Conte e propone che il tavolo di maggioranza sia allargato all’opposizione (?!)". Con un punto interrogativo e uno esclamativo a sottolineare le forti perplessità che questa proposta suscita.

Video su questo argomento Manovra, scontro in maggioranza. Bancomat, la super-tassa sul prelievo. Alieni, i documenti nascosti dall'Fbi: su LiberoTv

Senza dimenticare che il tutto avviene mentre si è in piena sessione di bilancio, con deputati e senatori che hanno a disposizione poco più di un mese per discutere e votare. "Qui il tavolo comincia a traballare - scrive ancora Sorgi -. Una vecchia legge della politica, infatti, dice che quando si allarga troppo il discorso, vuol dire che non si vuole stringere su nulla".

Video su questo argomento Un secco "no" ad Enrico Letta. Retroscena: Mario Draghi, scontro con i partiti maggioranza sulla manovra

In un secondo momento, poi, Luigi Di Maio è intervenuto frenando su queste proposte e dicendo di non fidarsi né di Salvini né di Renzi: "Conosciamo i due Matteo e sappiamo bene che anche se prendono un impegno, poi non lo mantengono - ha detto a La Stampa -. La storia lo testimonia: quando si sono seduti attorno a un tavolo in questi anni, l’hanno fatto solo per dare scossoni al governo, aprendo poi una crisi". Secondo Di Maio, insomma, "questo tavolo con loro due rischia di essere un pericoloso boomerang. La scusa per dire: non siamo d’accordo, allora stacchiamo la spina".

"Non scapperà, vero?". Tam-tam impazzito, duello rusticano in tv tra Renzi e Conte: il grillino alle corde

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.