Pier Ferdinando Casini al Quirinale, con chi l'hanno beccato a pranzo: nome pesante, indizio decisivo

Pierferdinando Casini è uno dei candidati per il Quirinale. L'ex presidente della Camera punta dritto al Colle, senz amai parlarne è uno dei papabili: appoggiato da Matteo renzi inizia a tessere la tela per trovare le alleanze giuste fuori e dentro il Parlamento. Si spiega in questa ottica il posto dove è stato pizzicato intorno ad un tavolo, dall’account Twitter IlCorazziere, insieme con Giovanni Battista Bazoli. “Nella felpata corsa di Casini al Colle spunta il presidente emerito di Banca Intesa Nanni Bazoli. Nell’odierno pranzo milanese in salsa DC vicino La Scala durante la loro chiacchierata tanto Vaticano ma soprattutto tanto#Quirinale. Che bello il Romanzo Quirinale”, si legge nel tweet.

Il cinguettio dell’insider politico. Bazoli è stato presidente della finanziaria Mittel e dall’aprile del 2016 è stato nominato presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Il nonno Luigi fu tra i fondatori del Partito Popolare di Luigi Sturzo, mentre il padre Stefano fu deputato all'Assemblea Costituente e al Parlamento. Partito di cui Casini ha fatto parte fin da prima del 1983 quando entrò per la prima volta alla Camera dei deputati, organo che poi ha presieduto come terza carica dello Stato.

Il sogno dell'ex Dc è quello di diventare prima carica dello Stato. Un sogno che ha bisogno di appoggi e alleanze. Per Casini, uno degli sponsor principali, Matteo Renzi leader di Italia Viva che però ha poco seguito parlamentare. L'ex presidente della Camera, un tempo alleato di Berlusconi e oggi schierato nel fronte progressista, potrebbe essere il candidato di tutti dopo che centrodestra e centrosinistra avranno presentato i loro candidati di bandiera. Ed ecco che così Casini cerca appoggi e probabilmente anche consigli fuori dal Parlamento, come potrebbe essere il banchiere Giovanni Bazoli.

