DiMartedì, Mario Draghi al Quirinale? L'impensabile report di Pagnoncelli: "Giuseppe Conte ancora premier"

Nando Pagnoncelli, nel suo consueto sondaggio per il programma di Giovanni Floris DiMartedì in onda su La7, ha chiesto agli italiani se Mario Draghi venisse eletto al Quirinale, chi vorrebbero come nuovo premier. Primo in classifica si piazza il leader del Movimento 5 Stelle, ed ex presidente del Consiglio per due volte, Giuseppe Conte, con il 15% delle preferenze. Lo seguono, appaiati al secondo posto, i due numeri uno, rispettivamente di Partito Democratico e Fratelli d’Italia, Enrico Letta e Giorgia Meloni. Entrambi dati al 9%.

Seguono il segretario della Lega Matteo Salvini all’8%. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il 5%. Quello di Azione, Carlo Calenda, con il 4%. Chiudono la classifica il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, entrambi al 2% delle preferenze degli elettori.

Il dato però politico più importante è soprattutto a guidare la classifica è quel 46% degli intervistati che non ritiene nessuno dei nomi citati adatto per quel ruolo, oppure risulta ancora indeciso. Così, a circa due mesi dall’elezione per il nuovo inquilino del Colle, vista l'indisponibilità di Mattarella per un bis, è ancora un segreto politico. Non si conoscono ancora le intenzioni del premier Mario Draghi, se rimanere a Palazzo Chigi o puntare al Colle, e di conseguenza neanche chi possa sostituire l'attuale Capo dello Stato. Una cosa è però certa che sarà molto difficile che Giuseppe Conte possa ottenere la fiducia di tutti partiti che ora appoggiano il governo Draghi.

