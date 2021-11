Silvio Berlusconi al Quirinale? Spuntano cinque ragazze seminude: una foto clamorosa dalle sacre stanze

27 novembre 2021 a

a

a

Già, il web non perdona. Mai. E se ancora mancano lunghe settimane al voto per il Quirinale, per la successione a Sergio Mattarella, già la satira impazza. E in questo caso va a colpire Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia che, non è certo un mistero, ambisce eccome al Colle. L'ascesa quirinalizia, per il Cavaliere, non è impossibile. Insomma, staremo a vedere.

Quirinale, le mosse di Massimo D'Alema: retroscena, il piano per fregare il centrodestra e condannare l'Italia

E come detto, basta la semplice ipotesi di Berlusconi al Quirinale a scatenare l'ironia della rete. Come? Presto detto: è infatti diventata virale la fotografia che potete vedere qui in calce all'articolo. Un fotomontaggio, di bassa qualità, che reinterpreta il Colle al tempo del Cavaliere, ammesso e non concesso che riesca ad ascendervi.

Video su questo argomento "Berlusconi al Quirinale? Impari a contare". Romano Prodi, senti chi parla: lo sfregio al Cav dell'uomo "fucilato" dai 101

Eccolo, insomma, il Silvio-presidente della Repubblica uscire dalla porta resa celebre dalle consultazioni. La porta circondata dai corazzieri. I quali, però, nel fotomontaggio sono nuovi di zecca. Ecco infatti cinque ragazze in intimo e stivali bianchi, disinibite e seminude. "Pare che a breve sia previsto un cambio della guardia d'onore del presidente della Repubblica", recita la scritta in calce al fotomontaggio. Ovvio il riferimento alla fama di "sciupafemmine" che ha sempre accompagnato Berlusconi, fama che il diretto interessato non ci tiene a smenitre. E insomma, il fotomontaggio strappa una risata...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.