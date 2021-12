Claudio Borghi, rivolta nella Lega contro il no-vax: "Sei la nostra sciagura, basta str***"

01 dicembre 2021 a

a

a

La maggior parte del gruppo della Lega alla Camera non ne potrebbe più delle tesi contro il vaccino e il green pass portate avanti da altri esponenti del Carroccio. Lo scrive Emanuele Lauria in un retroscena su La Repubblica, facendo riferimento a una vera e propria pattuglia capitanata da Claudio Borghi. Quest'ultimo, durante la riunione dei deputati leghisti lombardi di Montecitorio qualche giorno fa, avrebbe detto: "Le scelte del governo sul green pass ci fanno perdere voti". Questo il senso del suo ragionamento, stando a quanto riferito a Repubblica.

"Dati falsi", "Sei un totale ignorante". Borghi-Burioni, volano accuse e insulti: l'ultima rissa in pubblico

A quel punto, però, a prendere la parola sarebbe stato un altro leghista, Raffaele Volpi, parlamentare di lungo corso vicino a Giancarlo Giorgetti ed ex presidente del Copasir, il quale avrebbe detto spazientito: "Forse le nostre sciagure non sono causate dal green pass, ma dalle tue posizioni e dai tuoi attacchi contro il governo". A quel punto sarebbero partiti complimenti e applausi in direzione di Volpi. Il concetto sarebbe stato ribadito anche dal deputato bergamasco Cristian Invernizzi durante una discussione con un altro leghista contrario al super green pass: "La devi smettere con queste sciocchezze, hai rotto il... Noi dobbiamo uscire da questa tragedia, dobbiamo vaccinarci tutti". Alla fine, però, Borghi avrebbe rivendicato: "Le mie posizioni sono quelle di Salvini".

Video su questo argomento "Contrario prima che ci fossero i vaccini. Figuriamoci ora". Borghi irremovibile sul lockdown

I cosiddetti no-vax e ni-vax all'interno della Lega, quindi, sarebbero pochi. Molti di più quelli a favore di vaccino e certificato verde. Gli irriducibili avrebbero pure negato i sondaggi interni commissionati da via Bellerio, secondo cui il 90 per cento degli elettori vuole il green pass, se non addirittura l’obbligo vaccinale. Secondo La Repubblica, sarebbe questo il motivo per cui sono slittati a gennaio i congressi del Carroccio, previsti per dicembre. La situazione sarebbe troppo esplosiva. A tal proposito Lauria scrive: "La ragione reale è che si sia voluto concedere il tempo ai no vax e ai no pass di vaccinarsi".

Stop a Tagadà, l'ombra del Covid? La battuta-horror di Claudio Borghi: cosa gli esce di bocca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.