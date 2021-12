Tagadà, la profezia di Gerardo Greco: "Quirinale, chi verrà eletto al primo turno". Tutto già scritto?

02 dicembre 2021 a

Si parla della corsa al Quirinale da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, e Gerardo Greco fa la sua previsione: "Mario Draghi sarà eletto alla prima votazione". Secondo il giornalista, "proprio perché la politica è molto debole" è più facile che l'attuale presidente del Consiglio possa salire al Colle e prendere il posto di Sergio Mattarella che peraltro ha ribadito più volte di non essere disponibile a un bis.

E non è il solo a pensarla a questo modo. Qualche giorno fa, sempre a Tagadà, Paolo Mieli parlando della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale aveva detto: "Berlusconi è un genio, attraverso questa storia della candidatura ha ottenuto una importante riqualificazione in Italia e in Europa. E' come se fosse stato eletto. E' una incoronazione. E' rinato in modo clamoroso", salvo poi aggiungere che "Mario Draghi sarà eletto in una delle prime votazioni, punto e basta. Con ogni probabilità alla prima".

E sempre su Berlusconi candidato per il Quirinale, oggi si è espressa anche Giorgia Meloni: "Penso che sul tema della difesa della sovranità lui non sarebbe affatto un problema, anzi", ha detto la leader di Fratelli d'Italia. "Penso sia assolutamente normale che in questa fase politica le forze politiche si sentano, non ci farei grandi retroscena sopra: quello che io penso, tuttavia è che il centrodestra in questa trattativa si muova assolutamente compatto, perché abbiamo la grande occasione di far contare un'altra visione anche per raggiungere l'obiettivo di un presidente che faccia l'interesse della nazione", ha concluso.

