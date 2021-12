Otto e mezzo, "Sentito Berlusconi?". Quirinale, il "bacio della morte": il nome di Montanari (e Travaglio)

06 dicembre 2021 a

a

a

Se Rosy Bindi contava di avere qualche speranza per diventare presidente della Repubblica, forse a Otto e mezzo ha ricevuto il "bacio della morte". In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo c'è, tra gli altri, il professor Tomaso Montanari. Uno dei punti di riferimento della galassia "manettara" e di sinistra insieme a Marco Travaglio, con cui d'altronde collabora al Fatto quotidiano.

"Rassegnati a sperare in Salvini e Meloni". Draghi e Quirinale, dietro le quinte: l'ultima mossa di un Pd disperato

Già fustigatore dei "fascismi" immaginari, con tanto di tesi che per molti flirtano addirittura con il negazionismo su, per esempio, le vittime delle foibe. Una sua sponsorizzazione politica, insomma, potrebbe rappresentare un boomerang per chi, nel campo progressista, dovrebbe per forza puntare su un appoggio bipartisan per ambire al Quirinale.

Montanari la prende alla larga, criticando la manovra del premier Mario Draghi a cui i sindacati hanno opposto uno sciopero generale. "Una manovra di destra - critica lo storico dell'arte e saggista -, non interessano i poveri ma solo chi va al Quirinale". L'esempio? Le parole di Silvio Berlusconi sul Movimento 5 Stelle, insolitamente benevole: "Ha dato voce a disagio reale che merita rispetto - ha sottolineato il leader di Forza Italia ed ex premier -. Il voto al M5s, dal quale siamo lontanissimi, nasceva però da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli". "Io - conclude Montanari - spero in una donna che dia voce agli esclusi, come Rosy Bindi". Buona fortuna a lei, ne avrà bisogno.

"Così al tavolo non mi siedo". Retroscena Quirinale, Salvini contro Berlusconi: quello che il leghista non può accettare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.