PiazzaPulita, il sondaggio di Formigli: "Pd sempre più primo", di quanto è aumentato il divario con Lega e Fdi

Nel corso dell’ultima puntata di PiazzaPulita, Corrado Formigli ha dato conto delle intenzioni di voti degli italiani aggiornate a giovedì 9 dicembre. Stando al sondaggio realizzato da ProgerIndex Research, il Pd è sempre più il primo partito italiano: aumentato il divario sui rivali del centrodestra, i dem vengono rilevati al 21,4 per cento (+0,4 rispetto alla scorsa settimana). Stabili, invece, Fratelli d’Italia e Lega: il partito di Giorgia Meloni è dato al 19,3 per cento (-0,1), mentre quello di Matteo Salvini al 18,4 (+0,1).

Nelle retrovie continua a far registrare buoni numeri Forza Italia, rilevato al 7,7 per cento (+0,1). Ancora più staccati tutti gli altri partiti, con Azione (4,1 per cento), Italia Viva (2,5 per cento) e Sinistra Italiana (2,3 per cento) che non hanno fatto registrare alcuna variazione rispetto a settimana scorsa. Inoltre è stato chiesto agli intervistati se vorrebbero che Mario Draghi rimanesse a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura, fissata per il 2023: il 61,5 per cento ha risposto sì (+0,6 rispetto a sette giorni fa), mentre il 30 per cento ha risposto no.

Ovviamente non poteva mancare la domanda sul Quirinale, con la partita che sta entrando sempre più nel vivo quando ormai mancano due mesi all’elezione del successore di Sergio Mattarella. Il candidato preferito è Draghi (16,6 per cento), seguito da Mattarella bis (16,3) e da Berlusconi (10,6) e Cartabia (10,5). Curiosamente Pierferdinando Casini, nome caldo degli ultimi giorni, raccoglie solo il 2,4 per cento di preferenze tra gli italiani.

