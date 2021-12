Silvio Berlusconi, "gli servono 50 voti": la "tragica conta" sul Quirinale, panico al Fatto

11 dicembre 2021 a

"A oggi, a poco più di un mese dall’inizio delle danze, gli servono 50 voti": il dato super positivo su Silvio Berlusconi viene sottolineato dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Leggerlo fa un certo effetto visto che ormai da qualche settimana il giornale sostiene una campagna serrata contro l'elezione del Cavaliere al Colle, tanto da avviare pure una petizione per scongiurare questa ipotesi. Adesso invece la presa di coscienza: a Berlusconi manca davvero poco per essere eletto. Tra l'altro, secondo altri quotidiani, come per esempio il Giorno, i voti mancanti sarebbero ancora meno, circa 15.

Il riferimento è al quarto scrutinio, quando sarà richiesta non più la maggioranza dei due terzi, ma quella assoluta di 504 parlamentari. Il Fatto sottolinea che il centrodestra sulla carta dispone di 454 voti, mentre il centrosinistra ne avrebbe a disposizione 409. Nel mezzo, poi, ci sono i 42 di Italia Viva e i 95 del gruppo Misto. Sembra, comunque, che a dare le carte questa volta sarà proprio il centrodestra.

Se n'è accorto pure Matteo Renzi che, intervenuto ad Atreju, ha affrontato l'argomento Quirinale dicendo: "Per la prima volta la destra ha numeri di maggioranza, anche se non assoluta”. Parlando del futuro presidente della Repubblica, poi, ha dichiarato: "Deve essere eletto a larga maggioranza, più siamo e meglio è per un fatto istituzionale e politico”. Alla fine, rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha ribadito: "Il ruolo di ‘king maker’ stavolta tocca a voi”.

