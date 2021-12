Andrea Orlando, la gaffe del ministro sul super Green Pass per chi lavora: "Non posso escluderlo"

14 dicembre 2021 a

Andrea Orlando nel corso della trasmissione Un giorno da pecora, parla dell'estensione del super green pass per tutti i lavoratori. Il ministro del Lavoro introduce il tema della possibilità di imporre il certificato verde rafforzato, solo per chi è guarito dal Covid o vaccinato, nei posti di lavoro. "Spero che non ce ne sia bisogno ma non posso escluderlo ci sono delle variabili in gioco. Se i numeri dovessero sfuggire di mano ulteriormente e tornare a crescere dovremmo introdurre nuovi provvedimenti", spiega il responsabile del dicastero del Lavoro.

Ma proprio sul pass il ministro nel quiz del programma. I conduttori gli chiedono infatti quale certificato serva per andare in palestra (base), alle fiere (base), al museo (super), a una festa di matrimonio (base). Orlando risponde correttamente solo alla domanda sulle fiere.

Sul tavolo anche il discorso sul Quirinale. Dopo le parole di Giorgia Meloni ad Atreju il tema è: Silvio Berlusconi è un patriota? "Abbiamo accezioni diverse di un patriottismo, l'etichetta non mi dice molto, forse lo è anche lui, o forse non lo è nessuno... Se per patriota si intende chi difende gli interessi della patria, allora è un titolo di cui si possono fregiare tutte le forze politiche", dice l'esponente del Pd che per chiarire i dubbi fa sapere che secondo lui gli ultimi patrioti sono quelli che hanno liberato l'Italia dai nazifascisti. Berlusconi presidente della Repubblica? non lo voto, e non lo vota il Pd", spiuega infine Orlando.

