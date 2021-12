Che tempo che fa, Luciana Littizzetto? "Cosa vi danno in ospedale", ma censura "Libero". Toh che caso, cosa scorda

13 dicembre 2021 a

a

a

Luciana Littizzetto, nella sua consueta e ironica lettera della domenica nel programma Che tempo che fa su Rai 3, ha mostrato una foto di un giornale, non Libero, che è stato il primo quotidiano a dare la foto-notizia (in prima pagina), con i medicinali che i pazienti malati di Covid e ricoverati in terapia intensiva sono costretti a prendere per guarire: “Ma se tu, No Vax, poi ammalandoti devi prendere tutte queste medicine… tu sai cosa c’è dentro? Anche metadone e ketamina quando i dolori si fanno insopportabili. Quindi no ad un vaccino sicuro e poi prendi tutta questa roba qua”, ha spiegato.

Mutandine nei corridoi Rai? Bomba di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa: appello e sospetto

La comica infatti ha mostrato i farmaci di cui ha bisogno ogni giorno un ricoverato per Covid-19 in terapia intesiva. L'immagine è presa da un post di un ospedale bavarese, la Rottal-Inn Kliniken, che cerca di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della vaccinazione per proteggersi dal virus.

Littizzetto telefona a De Filippi per farle gli auguri? Chi risponde: una figuraccia disastrosa | Video

La Littizzetto ha poi chiuso parlando del Super Green Pass: "Sono cominciati i controlli per il Super Green Pass, però rispetto a questo vorrei chiedere una cosa allo Stato: Super Green Pass per i clienti, non per i dipendenti: il paradosso di ristoranti, cinema e bar. Come mai? Perché? Se in stazione è vietato fumare, io non fumo ma non è che il controllore si fa un calumet della pace mentre va su e giù per i vagoni. Sarebbe come se io per prendere un taxi dovessi esibire la patente e all’autista basta il foglio rosa. Mi spiego caro Stato?“, ha concluso l'attrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.