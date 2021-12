Sondaggio, balzo di fine anno di Silvio Berlusconi: dove vola Forza Italia, cosa c'è dietro al picco

26 dicembre 2021 a

a

a

Enrico Letta ancora primo. Le ultime rilevazioni del 2021 danno il Partito democratico in testa ai sondaggi. Per Euromedia Reserch i dem portano a casa il 21,3 per cento, Ipsos il 20,7, Swg il 22,2, Demopolis (21,4), Tecnè (21,7) e Ixè (22,4) con la sola eccezione di Termometro politico che dà in vantaggio di un punto Fratelli d'Italia: 21,1 a 20,1.

Video su questo argomento "Mario Draghi dovrebbe dimettersi": il fantasma di Berlusconi e la bomba di Pietro Senaldi, premier con i giorni contati?

Poco più sotto, ecco che c'è Giorgia Meloni. L'ascesa di Fratelli d'Italia viene nuovamente incoronata in quasi tutti i sondaggi, dove registra una media del 19,5 per cento. Per Ipsos e Ixè il balzo c'è stato, visto che la Meloni sarebbe stata sorpassata da Matteo Salvini. Fdi viene così dato al 18,8 e al 17,4 per cento in quello che è un testa a testa con la Lega. Il Carroccio guadagna in media qualche decimale, oscillando tra il 20,1 di Ipsos e e il 17,8 di Euromedia research.

"Vietargli la corsa al Colle". Assalto a Berlusconi delle toghe rosse: un cavillo per impedirgli di essere eletto

Poi è la volta del Movimento 5 Stelle, che arranca registrando l'ennesima flessione. La forza politica di Giuseppe Conte, infatti, cala sempre più. Eccetto per Ipsos, che - scrive Repubblica - porta a casa un incremento di quasi un punto percentuale, dal 15,5 al 16,4 per cento. Buone notizie in casa Forza Italia. Gli azzurri possono contare su un nuovo balzo di fine anno. Il partito di Silvio Berlusconi in media ottiene nei vari sondaggi poco più dell'8 per cento. Merito della sfida per il Quirinale? Chissà. Staccati tutti gli altri partiti, che quasi mai superano la soglia di sbarramento del 3 per cento. Azione di Calenda secondo Swg è al 4 per cento e Italia Viva al 2,3.

"Una scelta perdente. A 86 anni...". Vittorio Sgarbi "massacra" Berlusconi: rottura totale sul Quirinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.