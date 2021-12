Giorgia Meloni contro Draghi e Speranza: "Covid, avete fallito. Risultati nefasti e italiani mortificati"

29 dicembre 2021 a

a

a

Nel bel mezzo dei lavori, tra incontri con Cts e cabina di regia prima del Consiglio dei ministri chiamato ad approvare l'ultimo pacchetto di misure anti-Covid (che dovrebbero andare ad impattare su quarantena, estensione del green pass e nuove regole sulle mascherine), piove l'attacco di Giorgia Meloni contro il governo. Nel mirino, in particolare, Mario Draghi e Roberto Speranza, il premier e il contestatissimo ministro della Salute.

La leader di Fratelli d'Italia apre il fuoco su Twitter, con due durissimi cinguettii. Nel primo, tranchant, afferma: "L'esecutivo ha fallito", così come recita la scritta a corredo della foto. Dunque, rincara: "Il Governo ha perso tempo puntando tutto sul green pass, pensando erroneamente che questo potesse contenere il contagio e nulla ha fatto per potenziare trasporti, mettere in sicurezza scuole e luoghi pubblici con l’aerazione meccanica: tutte proposte che FdI ha avanzato da tempo", ricorda la leader di FdI.

E ancora, un secondo cinguettio. Altre accuse, quelle mosse dalla Meloni: "L’Esecutivo è rimasto sordo a ogni nostra richiesta e i risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti. Gli italiani sono stanchi di pagare scelte sbagliate di un governo che mortifica il Parlamento a colpi di fiducia e i cittadini con le sue decisioni contraddittorie ed errate", conclude Giorgia Meloni. Insomma, la leader di FdI contesta l'intera linea seguita dal governo e l'impianto delle misure, ricordando quelle che a suo giudizio e del suo partito sarebbero state le priorità. Temi su cui però, denuncia, Draghi e Speranza non hanno voluto ascoltare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.