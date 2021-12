Sergio Mattarella, pressioni per il bis: alla vigilia del discorso, chi spinge per "congelare" il Quirinale

30 dicembre 2021 a

C’è grande attesa per il discorso di fine anno di Sergio Mattarella, sia tra i cittadini che negli ambienti politici, dove si è alla ricerca di qualche segnale in ottica Quirinale. Che cosa dirà il presidente della Repubblica uscente agli italiani domani sera, in diretta televisiva? Nel corso degli ultimi mesi è stato lui stesso a palesare le sue intenzioni, escludendo categoricamente la possibilità di un secondo mandato.

Sarà altrettanto netto nel suo discorso di fine anno? Se lo è chiesto il Corriere della Sera, secondo cui la nuova avanzata del Covid - che sotto forma di variante Omicron sta battendo ogni record di contagio mai toccato da inizio pandemia - e le ripercussioni sanitarie ed economiche potrebbero cambiare ancora una volta lo scenario politico ed istituzionale. Tra l’altro di Quirinale e di possibili candidati a svolgere il ruolo di capo dello Stato se ne sta parlando ormai da mesi: la partita si è aperta troppo presto e i partiti sembrano brancolare nel buio.

Per questo rimane sempre in piedi la speranza da parte di una fetta dell’attuale maggioranza che la situazione venga “congelata” fino al 2023: quindi Mario Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella al Quirinale. In questo senso si aspettano segnali positivi o negativi dal discorso di fine anno: di sicuro il presidente farà un bilancio personale del settennato, ma c’è da aspettarsi anche un incoraggiamento ai cittadini e alla politica.

