Cabina di regia, "per chi scatta l'obbligo vaccinale": non solo over 60, la decisione drastica

Obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni e non solo 60. È l’orientamento che filtra dalla cabina di regia, ancora in corso a Palazzo Chigi. Un po’ tutte le forze politiche sono d’accordo sul vaccino obbligatorio per determinate categorie, Pd e Lega su tutti: però nelle scorse ore si era parlato degli over 60, mentre adesso trapela l’intenzione di estendere l’obbligo a partire dai 50 anni per andare a colpire un numero maggiore di no-vax, che in totale sono ancora circa 5 milioni.

Dopo la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, si terrà il confronto con le Regioni e a seguire il Consiglio dei ministri. Quest’ultimo non è stato ancora convocato ma si terrà sicuramente nel pomeriggio. Proprio ieri le Regioni, riunite in Conferenza dei presidenti, avevano stabilito una linea comune non solo sull’estensione del super green pass e sull’obbligo vaccinale, ma anche sul rientro a scuola e sulla gestione delle quarantene.

Dal canto suo il governo vorrebbe evitare l’obbligo di super green pass per tutti i lavoratori, viste le tensioni che agitano la maggioranza su tale punto. Per questo l’orientamento è di operare una stretta solo su alcune categorie, ovvero quelle che più rischiano di affaticare il sistema sanitario nazionale: in un primo momento si era parlato dell’obbligo vaccinale per gli over 60, ma adesso tale misura potrebbe partire dai 50 anni in su. Contrario il M5s, mentre tutti gli altri partiti - a partire da Pd e Lega - sembrano essere favorevoli.

