Quirinale, il costituzionalista Ceccanti: "Devono votare tutti, anche i positivi". La bomba che sbaraglia il totoColle

05 gennaio 2022 a

a

a

"Devono votare tutti, anche Sara Cunial, per citare una parlamentare non vaccinata": Stefano Ceccanti, costituzionalista, docente di diritto pubblico e anche deputato dem, ha le idee molto chiare in merito alle modalità con cui dovrà avvenire l'elezione del prossimo capo dello Stato. Il Parlamento è stato convocato lunedì 24 gennaio. Una delle sue proposte consiste nel far votare ogni parlamentare nella Camera di appatenenza per evitare l'affollamento. A tal proposito, sentito da Repubblica, ha spiegato: "La seduta è comunque comune se votano deputati, senatori e delegati regionali, perché confluiscono tutti al risultato. Niente vieta che le concrete postazioni di voto siano diffuse tra Camera e Senato per poi raccogliere i voti e scrutinarli insieme".

Draghi in dirittura di arrivo, pensa solo al Colle: ma il suo lavoro è davvero finito?

Sulla possibilità che venga introdotto il Super green pass anche in Parlamento, poi, il costituzionalista ha detto: "Non possiamo trattare l’elezione del presidente della Repubblica come una normale votazione. Dovrebbero essere fatte scelte che consentono a tutti i Grandi elettori di votare. Se per entrare in Parlamento si pongono requisiti forti come il super Green pass, bisognerebbe trovare il modo di far votare altrove malati, positivi e quarantenati".

"Per lui adesso faremo l'impossibile". Confalonieri in missione Quirinale: perché Berlusconi può riuscirci davvero

Secondo Ceccanti, insomma, sarebbe legittimo ma inopportuno non permettere a qualcuno - i non vaccinati - di non votare. Senza dimenticare positivi e malati: "Non si possono escludere". Facendo qualche calcolo, poi, l'esperto ha aggiunto: "Se si parte da una previsione ragionevole, un centinaio di assenti di cui non ci si vuole preoccupare, il quorum sale di fatto. Dover trovare 673 voti o 505 su un denominatore di 900 anziché di 1000 significa alzare il quorum delle prime tre votazioni di fatto dai due terzi ai tre quarti, una soglia quasi irraggiungibile persino in un clima di fortissimo consenso e dal 50 per cento più uno al 55 per cento dalla quarta, cosa che può favorire una paralisi".

Franceschini "sotto il pelo dell'acqua...". Quirinale o premier? Retroscena horror: Dario "cade sempre sulla poltrona"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.