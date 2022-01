Cdm, "non votiamo questa roba": la Lega si impunta e Draghi cede, quale obbligo viene cancellato dal decreto

05 gennaio 2022 a

Un duro scontro si è consumato nel corso del Consiglio dei ministri. Superate le divisioni sull’obbligo vaccinale, che verrà introdotto per tutti gli over 50 residenti in Italia, una certa tensione è montata su un passaggio in particolare della bozza del nuovo decreto: la Lega si è infatti impuntata sull’obbligo di super green pass per gli uffici pubblici e per accedere ai servizi alla persona, nelle banche, nei negozi o dal parrucchiere.

Il ministro Massimo Garavaglia è arrivato a minacciare di non votare il testo nel caso in cui la misura fosse stata confermata. E così il governo presieduto da Mario Draghi ha ceduto: nella nuova versione per accedere ai servizi sarà necessario essere in possesso del green pass semplice, quello ottenibile anche tramite il tampone. Una vittoria per la Lega, che invece era scesa a compromessi sull’obbligo vaccinale: il partito di Matteo Salvini era d’accordo per introdurlo per gli over 60, ma non ha puntato i piedi sulla decisione di prevederlo anche per i cinquantenni.

E quindi a partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto 50 anni per andare a lavoro dovranno esibire il super green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Per tutti gli altri over 50 inattivi o pensionati scatta invece l’obbligo vaccinale.

