Daniela Santanchè scatenata contro Repubblica: "Anche brutto e pedofilo?". Titolo-choc sul vaccino, è rissa

Il morso della pitonessa arriva su Twitter. Daniela Santanchè anima la domenica attaccando Mario Draghi e il governo. La senatrice di Fratelli d'Italia condensa la sua feroce e sferzante critica alle politiche anti-Covid adottate nel governo nello spazio di un cinguettio. E, bisogna darle atto, in Italia come però in verità in tutto il mondo, al tempo della pandemia, spesso e volentieri la confusione la ha fatta da padrone. Soprattutto da un punto di vista comunicativo, con troppi errori, retromarce, ripensamenti che in un momento difficile come questo, ovviamente, non possono contribuire ad alimentare la fiducia.

Dunque, eccoci alle parole della pitonessa: "Ci dicevano: Vaccinati con 2 dosi e sarai libero. Poi: Vaccinati con 3 dosi e sarai libero. Poi: Vaccinati con 3 dosi, indossa mascherine Ffp2 e sarai libero. Ora nemmeno più questo è sufficiente per stare all'aperto. Diritti ne abbiamo? Governo stai esagerando", conclude tranchant.

Poche ore prima, una scatenata Santanchè aveva anche puntato il dito contro Repubblica. Il tutto per un articolo il cui titolo recitava: "L'identikit del No Vax: licenza di scuola media, disoccupato e con disagio abitativo". Titolo rilanciato dalla pitonessa e commentato con queste parole: "Già che c'eravate, nel ridicolo identikit del no-vax potevate mettere anche brutto e pedofilo.Da vaccinata convinta (3 dosi) dico che scrivendo queste stupidaggini li rafforzate", concludeva Daniela Santanché.

