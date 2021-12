Daniela Santanchè, vietato essere ricchi: ricoperta di insulti per il centrotavola, la miseria dei rosiconi

28 dicembre 2021 a

Essere ricchi? Una colpa, un peccato che vale insulti, minacce e sfottò. Almeno per il popolo degli haters, i nullafacenti del web, sempre pronti ad attaccare, insultare, invidiare, rosicare.

E quel che è appena accaduto a Daniela Santanchè lo dimostra in modo piuttosto lampante. Già, perché la pitonessa di Fratelli d'Italia ha pubblicato sui social un video in cui mostrava la sontuosa tavola che aveva imbandito a casa sua per le vacanze natalizie. E... apriti cielo.

In particolare, a catalizzare l'odio, il centrotavola che sembra una sorta di villaggio di Babbo Natale. E a provocare i rosiconi ci pensa direttamente lei: "Vi piace il centrotavola? Qualcuno dirà che è un po' troppo. Chissenefrega! Lo faccio da sempre", afferma nel video.

E così, via alla tempesta di insulti, provocazioni, sfottò: "Il centrotavola edificato col superbonus natalizio", "Sembra Casamonica style". E ancora: "Quel 'però pensiamo anche a chi tutto questo non ce l’ha' detto senza la minima empatia, senza neanche far finta di crederci". Per onor di cronaca, qualcuno la difendeva: "È l'invidia oltraggiosa dei leoni da tastiera a farli parlare". Immaginiamo però che la Santanchè, come dire, non ne sia uscita traumatizzata...

