Daniela Santanchè umilia i rosiconi: "Oggi sono più sobria, questo vi piace?", lusso sfrenato

29 dicembre 2021 a

a

a

Una incontenibile Daniela Santanchè, la pitonessa di Fratelli d'Italia che ribatte, colpo su colpo. Ma procediamo con ordine: nei giorni delle feste di Natale aveva postato sui social dei video che mostravano la sua tavolata di famiglia. E sul tavolo della Santanchè spiccava un vistoso centrotavola, finito nel mirino di haters, leoni da tastiera e perditempo, che hanno ricoperto la pitonessa d'insulti, non avendo di meglio da fare.

Vietato essere ricchi, Daniela Santanchè ricoperta di insulti per il centrotavola: la miseria dei rosiconi | Video

Bene, ora la Santanchè rilancia. Lo fa con un video postato su Twitter, dove si mostra sempre a casa sua, e spiega: "Ciao a tutti, ho voluto cercare di essere più sobria - premette sorniona -. E allora questa sera ho preparato questo centrotavola, per capire se vi piace di più, se ho accontentato quelli che me ne avevano dette di tutti i colori sul tavolo di Natale che faccio da cinque anni. Questo invece è diverso, è più classico. Mi piacerebbe piacere se preferite questo o se, anche su questo, qualcuno preferirà massacrarmi. Buona serata", conclude la Santanchè.

"Ho esagerato?". Sconcerto sulla neve, Daniela Santanchè così: non avete visto niente, lì sotto... | Guarda

E le immagini parlano chiaro: il centrotavola in questione è infatti ancor più vistoso, ingombrante ed "esagerato" dell'altro. Insomma, provocazione pura contro i rosiconi. Notevole anche il look della pitonessa: tutta in bianco con scritta "Merry Christmas", un poco fuori tempo massimo, sulla maglietta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.