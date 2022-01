Roma, il consigliere di sinistra Luparelli sdraiato sul divano: "Aumento di stipendio", uno scandalo nazionale

11 gennaio 2022 a

Il consiglio comunale di Roma - vista l'emergenza pandemica - si riunisce in remoto. I consiglieri si collegano da casa o dal loro ufficio. C'è chi lo in giacca, cravatta. Altri più casual e altri ancora non all'altezza del ruolo che ricoprono. Per esempio il consigliere Alessandro Luparelli, di Sinistra civica ecologista, mentre il consiglio comunale vota e discute emendamenti, si è fatto beccare sdraiato sul letto o sul divano, con una sigaretta, mettendosi comodo e aggiustandosi un cuscino in più dietro la nuca.

Una seduta, tra l'altro molto particolare, visto che i consiglieri comunali del comune di Roma stavano discurendo ad una bozza di delibera che dovrebbe raddoppiare lo stipendio a loro stessi: dagli attuali 1500 euro al mese a circa 3500 (sempre netti). Una cifra non indifferente.

Una scelta quello di Luparelli - come ha scoperto il quotidiano Leggo - che non è all'altezza del compito conferitogli dagli elettori. Una scelta che va al di là del ruolo politico, ma che proprio perché Luparelli è un politico dovrebbe capire l'importanza di un certo stile in una assemblea che è comunque pubblica. Per di più se l'argomento trattato è quello di aumentare il proprio stipendio, più del doppio di quello percepito ad oggi.

