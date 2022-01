Quirinale, Casellati crolla? Il forzista Elio Vito posta questa foto: "Mi spiace...", caos totale

28 gennaio 2022 a

Elisabetta Casellati, "spiaze," ma no. Con un tweet tranchant Elio Vito, deputato di Forza Italia, ha commentato la sua astensione alla quinta votazione per il Quirinale e ha postato la foto dello schermo dell'aula di Montecitorio con la scritta "Vito Elio si è astenuto", ribellandosi così al diktat del centrodestra che aveva indicato di votare l'attuale presidente del Senato per il Colle.

"Non sono d'accordo con la decisione dei leader del centrodestra di votare, senza un ampio accordo, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che pure ha la mia stima personale e politica", aveva scritto in una nota stamattina 28 gennaio Elio Vito. "È una prova di forza, e di debolezza, che in ogni caso avrà negative conseguenze politiche e istituzionali, in un momento particolarmente delicato per il Paese", ha osservato il deputato ribelle.

Il problema, secondo Elio Vito, è anche di metodo: "Si sta procedendo in modo sbagliato, gettando ogni giorno allo sbaraglio personalità che avrebbero meritato maggiore riguardo. Il metodo giusto, l'unico possibile, per eleggere il capo dello Stato in questa situazione, è cercare la indispensabile condivisione con il centrosinistra su una delle diverse figure autorevoli che il nostro Paese certamente esprime", ha concluso l'azzurro.

