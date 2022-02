Sondaggio Mentana, terremoto dopo il Quirinale: crollo Lega e balzo FdI, ecco i nuovi equilibri

01 febbraio 2022 a

Puntuale come le tasse ma certo meno sgradito, come ogni lunedì, ecco il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana. Il primo dopo il caso-Quirinale e, soprattutto, il primo dopo le spaccature nel centrodestra a cui si è arrivati dopo il bis di Sergio Mattarella.

E le conseguenze di quanto accaduto si fanno subito vedere anche nelle cifre rilevate da Swg. Il Pd perde lo 0,5% assestandosi al 21,2%, seconda forza politica a livello nazionale. Dunque i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, premiati per la linea tenuta durante la settimana del Colle: salgono dello 0,7% al 20,5 per cento. Dunque il clamoroso tonfo della Lega di Matteo Salvini, che lascia sul campo lo 0,9% e crolla al 17,5 per cento. Insomma, pare evidente il travaso di voti, dal Carroccio verso FdI: gli elettori di centrodestra, di primo acchito, mostrano di non aver apprezzato la gestione quirinalizia di Salvini, premiando al contrario quella della Meloni. Altro pepe sul centrodestra, insomma, sempre più spaccato.

Quindi i grillini che, un poco inspiegabilmente, salgono dello 0,3% al 13,8 per cento. Cala invece Forza Italia, che lascia lo 0,4% e si assesta al 7,3 per cento. Stabili i Verdi al 2,8%, Sinistra Italiana e Mpd-Articolo 1 guadagnano lo 0,1% e si portano entrambi al 2,6%, cala dello 0,1% Italia Viva al 2,2%, sale dello 0,5% Italexit di Paragone al 2,1 per cento. Le altre liste raccolgono complessivamente il 2,9% mentre il 41% del campione preferisce non esprimersi.

