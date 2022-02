Sondaggio di Enrico Mentana: "Il M5s tocca il minimo storico" e Giorgia Meloni vola. Pd in allarme?

07 febbraio 2022 a

Buone notizie per il Partito democratico, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tutte e tre i partiti aumentano i propri consensi. A rivelarlo il sondaggio realizzato da Swg per Enrico Mentana e diffuso sul Tg di La7. Al primo posto ci sono ancora i dem che passano, dal 31 gennaio al 7 febbraio, dal 21,2 per cento al 21,5. Segue, con Giorgia Meloni a un passo da Enrico Letta, Fratelli d'Italia che registra un +0,6 arrivando al 21,1 per cento. Cala invece la Lega di Matteo Salvini che in una settimana segna un -0,4 (17,1). Stessa sorte tocca al Movimento 5 Stelle che scivola al 13,3 per cento (-0,5).

"È il minimo storico da quando sondiamo il Movimento", commenta il giornalista in una giornata a dir poco nera per i grillini. Il loro leader, Giuseppe Conte, è appena stato destituito. Almeno dal Tribunale di Napoli che ha sospeso le due delibere con cui ad agosto è stato modificato lo statuto del Movimento e l'ex premier è stato eletto leader dei pentastellati.

Cresce, come detto prima, il partito di Silvio Berlusconi. In sette giorni gli azzurri conquistano un +0,5 salendo al 7,8. Successivamente i sondaggisti piazzano Azione +Europa, che si lascia alle spalle un 4,5 e ottiene un 4,4. E ancora: ci sono i Verdi (dal 2,8 al 2,5), Mdp Articolo 1 (dal 2,6 al 2,5) e Sinistra Italiana (dal 2,6 al 2,4). Infine ecco che ci sono Italia Viva e Ilatexit. La forza politica di Matteo Renzi perde ancora lo 0,1 per cento, raggiungendo il 2,1. A un passo il partito di Gianluigi Paragone fermo al 2 per cento (-0,1).

