Mario Draghi, non solo case e garage: cosa ha dichiarato al Fisco, da non credere

Poco più di 500mila euro, ma anche appartamenti, ville e garage: questo compare nell'ultima dichiarazione dei redditi del premier Mario Draghi, quella del 2021, relativa al periodo di imposta 2020. Lo riporta l'Adnkronos, facendo riferimento al documento pubblicato sul sito del governo nella sezione "amministrazione trasparente". Nello specifico, il "patrimonio" del presidente del Consiglio comprende una serie di fabbricati tra Roma, Anzio e Stra, di cui tre garage, due ville e alcuni appartamenti, uno anche a Londra, e poi più diecimila azioni di una società semplice, "Serena".

Dal documento, poi, emerge che l'ex governatore della Bce non riceve alcun compenso per la carica di presidente del Consiglio. Al fisco avrebbe denunciato, per l'esattezza, "525mila 514 euro, giusto 56 mila 151 euro in meno rispetto a quanto percepito l'anno precedente", continua l'Adnkronos. Il modello di dichiarazione della situazione patrimoniale è stato firmato il 6 maggio 2021 dal premier ed è consultabile online.

Andando a controllare il documento, si scopre che Draghi possiede 10 "fabbricati", due ad Anzio; tre a Roma; tre a Stra, in provincia di Venezia; uno a Città della Pieve, in provincia di Perugia, uno a Londra. Rientrerebbero nel suo patrimonio anche sei terreni, tutti a Stra. Il premier, poi, è anche proprietario al 100% di alcuni immobili, mentre di altri è comproprietario al 50% o al 30 per cento circa. Per quanto riguarda la società semplice "Serena", invece, ha dichiarato di avere una partecipazione di 10mila euro.

