Nella foto si vede il premier Mario Draghi che dice al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Il Cremlino non è un gelato eh". E' la strepitosa vignetta di Osho sulla visita di Di Maio a Kiev per la crisi in Ucraina.

