Matteo Salvini contro la giornalista: "Lei è libera di farsi le canne, io contro ogni droga"

Il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda su due quesiti referendari all'esame della Corte costituzionale, quello sulla legalizzazione della cannabis e sull'eutanasia attiva, oltre ai sei sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. "Vediamo cosa sarà accolto o meno, io sono contro l'utilizzo di ogni genere di droga, che sia la coltivazione, la distribuzione e l'utilizzo di ogni tipo di droga", ha affermato il numero uno del Carroccio davanti alla Consulta, prima di sbottare con la giornalista che lo incalzava: “Se lei vuole farsi le canne può farsele io sono contro ogni droga”, ha poi concluso il segretario.

"Il popolo si deve poter esprimere sulla giustizia", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. "Per tanti motivi, come gli scandali emersi in questi mesi. Poi ci sono i 6 milioni di italiani in attesa di giustizia. Le sentenze che durano 5, 6, 7 anni sono inaccettabili”. Ma la Lega, dice ancora Salvini, vuole intervenire in Parlamento sulla riforma Cartabia. Lì porterà “miglioramenti e suggerimenti. Ringrazio Amato che ha detto ‘non andiamo a cercare il pelo nell’uovo’, l’importante è che i cittadini si esprimano. I referendum sono sempre una buona notizia”, ha spiegato parlando invece dei quesiti invece sulla giustizia.

