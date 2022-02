Giuseppe Conte a cena con Travaglio e Di Battista: "Patto della Barchetta", il retroscena sulla mossa estrema del M5s

23 febbraio 2022 a

Giuseppe Conte a cena con Alessandro Di Battista e Marco Travaglio. I tre si sarebbero trovati a tavola insieme al ristorante "La Barchetta" a Roma la settimana scorsa, stando a quanto riporta La Repubblica. L'ex premier, l'ex deputato e il direttore del Fatto Quotidiano, notati subito dagli altri clienti del locale, erano accompagnati anche da altri 4-5 esponenti del Movimento. La cena sarebbe avvenuta dopo lo spettacolo di Travaglio sul “Conticidio”. Quella che poteva sembrare una rimpatriata, però, non lo era affatto. A quanto pare, si sarebbe parlato soprattutto di politica tra una portata e l'altra. E nel M5s c’è chi dice si sia arrivati al "patto della Barchetta" (dal nome del ristorante).

Pare, infatti, che Conte voglia riagganciare Di Battista, l'ex grillino ribelle ormai lontano dal Movimento. Anche se quest'ultimo, come spiegato da lui stesso pubblicamente, rifiuta l'offerta soprattutto per la vicinanza dei 5 Stelle al Partito democratico. L'ex deputato, infatti, è rimasto ancorato al Movimento delle origini e lì vorrebbe ritornare. La sua controproposta, quindi, sarebbe stata quella di presentarsi alle elezioni del 2023 da soli, senza nessuna alleanza. M5s contro tutti. Conte, però, non si sarebbe sbilanciato su questo punto. Anche perché si tratterebbe di un vero e proprio azzardo, visti gli ultimi sondaggi.

Dallo staff di Conte, intanto, avrebbero minimizzato l'incontro, parlando solo di un dopo cena e nulla di più. L’incontro con Di Battista inoltre sarebbe stato solo casuale, visto che c’erano anche altre persone. Sulla politica sarebbe stata fatta "solo qualche battuta". Nel frattempo, a pesare è la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha temporaneamente congelato la leadership dell'avvocato.

