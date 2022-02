Mario Draghi, "operazione simpatia": ecco da chi si farà intervistare, tam-tam a Palazzo. Premier disperato?

23 febbraio 2022 a

Mario Draghi sarebbe pronto a varare una sorta di “operazione simpatia” per recuperare un consenso che è sì alto (oltre il 47%), ma che ha perso quasi cinque punti nell’arco di appena venti giorni. Questo è probabilmente il riflesso di quanto accaduto nella partita del Quirinale, con il presidente del Consiglio che è stato percepito da molti come uno degli sconfitti, dato che avrebbe fatto volentieri il trasloco da Palazzo Chigi.

Stando alle indiscrezioni riportate nell’edizione odierna de La Stampa, Draghi sarebbe pronto a correre ai ripari: “La svolta assume la forma di una piccola rivoluzione mediatica, pare consigliata da qualcuno, un esperto amico, chiamato per una consulenza informale, che gli avrebbe suggerito di farsi vedere di più”. Si vocifera infatti che il premier abbia in cantiere ben due interviste, dopo un anno in cui non si è praticamente mai visto, se non in quelle poche conferenze stampa di governo per spiegare un nuovo decreto.

Sempre secondo La Stampa, un’intervista verrà rilasciata a un quotidiano e l’altra su Rai1, ma non si sa bene in quale programma: “Ci stanno già lavorando gli uomini dello staff nel massimo riserbo. In dodici mesi aveva concesso solo qualche minuto al Tg1, nei giorni drammatici della conquista talebana dell’Afghanistan. Lo stile Draghi prevedeva un protocollo rigidissimo sulle uscite, e nei rapporti tanto con la stampa quanto con l’opinione pubblica”. Adesso però il premier sarebbe pronto ad aprirsi di più.

