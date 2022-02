Virginia Raggi, recensioni finte sul suo sito: "Grazie a lei...", la figuraccia atroce della grillina

25 febbraio 2022 a

Mentre Virginia Raggi diventa presidente della commissione speciale Expo 2030 e il marito Andrea Severini rilancia nelle chat del Movimento 5 stelle l'intenzione di cominciare lo sciopero delle fame per protestare contro il green pass, RomEPolis2030,la "rete culturale per il civismo cittadino" lanciata dalla ex sindaca pentastellata all'indomani della batosta elettorale è praticamente paralizzata. Riporta la Repubblica che l'ultimo messaggio dei soli 22 pubblicati sul forum del progetto civico di Raggi negli ultimi tre mesi è datato 15 novembre.

Per il resto sembra il sito Tripadvisor con tanto di "recensioni" finte, scritte solo per far fare bella figura, in questo caso al ristorante di turno, e in questo alla Raggi.

Luisa e Nicoletta di Roma e il torinese Francesco, per esempio, sono entusiasti per questa iniziativa: "Grazie a questo progetto ho potuto incontrare molte persone competenti e capaci con il quale condividere le mie idee per migliorare la città", scrive Luisa.

E Nicoletta: "Nel forum di RomEpolis2030 si trattano argomenti interessanti dove scambiare sia opinioni che progetti utili a tutti i livelli di analisi. Fare sintesi sulle proposte adesso è più facile". Peccato che sulla piattaforma ci sia un vuoto totale di idee. Tant'è. Anche Francesco, ultimo recensore semi-anonimo, è già un fanatico del sito: "Sono capitato per caso in questo forum, poi ho cominciato a partecipare visto le competenze che ho notato. Molte idee le sto portando anche nella mia città". Peccato che nessuno dei 22 post sul forum sia firmato da alcun Francesco.

