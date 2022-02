Ucraina, Renato Brunetta: "L'ambasciatore Zazo rimane a Kiev? Questo significa servire e onorare l'Italia"

27 febbraio 2022 a

Il commento di Renato Brunetta sulla guerra in Ucraina e il plauso al nostro ambasciatore: "In queste ore difficilissime, il ringraziamento arrivato ieri dal presidente Draghi all’Ambasciatore Pier Francesco Zazo per la professionalità, la dedizione e il coraggio assume un significato ancora più importante. Mentre altre ambasciate chiudono o si trasferiscono altrove, Zazo è rimasto a Kiev, dove sta ospitando circa cento italiani che non hanno un posto sicuro in cui ripararsi, per continuare ad aiutare i nostri connazionali in Ucraina. Un vero civil servant di cui siamo fieri. A lui e al resto del personale della nostra ambasciata va il mio grazie, la mia ammirazione. Questo significa servire e onorare l’Italia e gli italiani”.

