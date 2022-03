03 marzo 2022 a

a

a

Capitale umano pubblico, il ministro Renato Brunetta nomina il comitato per valutare l'impatto delle riforme in Italia e nell'Ue. Alla guida ci sarà Sergio Fabbrini. "Merito, selezione, tecnologie: serve convergenza con l’Europa per formare funzionari e dirigenti".

Qui l'intervento integrale di Renato Brunetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.