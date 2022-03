Renato Brunetta e la ministra De Montchalin firmano la dichiarazione di intenti: cooperazione amministrativa Italia-Francia

08 marzo 2022 a

a

a

Renato Brunetta, ministro italiano per la Pubblica Amministrazione, e Amélie de Montchalin, ministro francese per la Trasformazione e la Funzione Pubblica, hanno firmato oggi una dichiarazione di intenti per rafforzare la cooperazione bilaterale tra le pubbliche amministrazioni dei due Paesi, in conformità con il Trattato del Quirinale. Il 26 novembre 2021 il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica francese hanno firmato il Trattato per una cooperazione rafforzata tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, noto come Trattato del Quirinale.



L'articolo 11 di questo trattato prevede un rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Paesi. In questo contesto, i Ministri hanno discusso oggi delle priorità della trasformazione pubblica nei due Paesi, nonché le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale nella pubblica amministrazione e nella funzione pubblica. I ministri hanno firmato una dichiarazione volta a realizzare questa ambizione. Tale dichiarazione prevede in particolare:



- Sviluppo della mobilità e degli scambi di funzionari pubblici tra i due Paesi e più in generale a livello europeo;

- Rafforzamento dei partenariati tra le Scuole Nazionali dell’Amministrazione italiane e francesi;

- L’approfondimento degli scambi e la condivisione di buone pratiche sulle priorità di trasformazione pubblica nei due Paesi, in particolare nell'ambito dei rispettivi PNRR.

I Ministri hanno convenuto che le priorità di questa cooperazione bilaterale nei prossimi mesi saranno la formazione dei dirigenti della funzione pubblica, la mobilità dei dipendenti

pubblici, l'attrattività del servizio pubblico e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.