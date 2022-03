Green pass, la denuncia di Giorgia Meloni: "Prorogato fino al 2025. Una follia, come vogliono controllare i cittadini"

11 marzo 2022 a

Allarme-green pass lanciato da Giorgia Meloni: il certificato può essere prorogato fino al 2025. Così la leader di Fratelli d'Italia in un video pubblicato sui social, in cui attacca in modo durissimo Mario Draghi per una proroga di 18 mesi al green pass, prorogabile poi per altri 18, che potrebbe potenzialmente portare l'obbligo di esibirlo fino al 2025.

Certo, proroga teorica ma il passo in avanti il governo lo ha fatto: l'esecutivo comunque si riserva la possibilità di sospendere il green pass in ogni momento. E il tema, come è noto, è al centro del dibattito politico da settimane, con una nutrita schiera, anche in maggioranza, che vorrebbe l'abolizione del green pass contestuale al 31 marzo, giorno in cui scade lo stato d'emergenza.

Come detto, la Meloni passa all'attacco sulla proroga: "Nel bel mezzo di una guerra e di una crisi economica, il governo vara un decreto del presidente del Consiglio, senza dibattito parlamentare per prorogare il green pass di 18 mesi, prorogabile di altri 18, fino quindi a gennaio 2025", tuona nel video. E ancora: "Vuol dire che dovremo fare quarta, quinta, sesta, settima e ottava dose, se è vero che il vaccino ha durata di circa sei mesi".

Dunque la leader di Fratelli d'Italia si interroga: "Se non faremo le altri dosi allora a cosa serve il green pass? È una cosa che non ha alcuna evidenza scientifica, una cosa per controllare i cittadini, a limitarne la libertà. Draghi venga in aula, è una follia priva di senso di Speranza e compagnia", conclude una battagliera Giorgia Meloni.

