Elisabetta Casellati "si vendica di Berlusconi e...". Travaglio, veleno puro: "Chi sta sentendo"

12 marzo 2022 a

a

a

Altro fango da Marco Travaglio su Elisabetta Casellati. Nonostante siano passati mesi, torna alla ribalta il Quirinale. Il motivo? "Lei si è sentita abbandonata e livida per il grande affronto subito" per la mancata elezione al Colle. E così, stando al Fatto Quotidiano, avrebbe chiesto un incontro con "il faccendiere pregiudicato Luigi Bisignani, richiesto di un aiuto dalla seconda carica dello Stato che aspirava a diventare la prima presidente della Repubblica donna". Al centro Giorgia Meloni, che reduce dalla convention dei Conservatori americani di Orlando, ha fatto visita a Palazzo Giustiniani, la dimora romana della Casellati.

"Draghi un bonsai. Lui è come Dash: lava più del bianco". Travaglio non si smentisce: colata di insulti al premier in piena guerra ucraina

Il Fatto avanza l'ipotesi che il presidente del Senato abbia intenzione di vendicarsi con i suoi, con Forza Italia che non l'avrebbe sostenuta abbastanza nella corsa alla presidenza della Repubblica. "In molti - si legge - accreditano di voler addirittura levare gli ormeggi, insomma 'divorziare' da Silvio Berlusconi che ritiene ostaggio di chi in Forza Italia l'ha sabotata sulla via del Colle. Forse è troppo pensare addirittura a un suo approdo in Fratelli d'Italia".

"Guerra nata dalle troppe bugie". E i russi ringraziano Marco Travaglio: il ridicolo voltafaccia del direttore filo-Putin | Guarda

Non solo, perché per infierire Travaglio e compagni sottolineano che nonostante i buoni rapporti con Matteo Salvini, la Casellati preferisca la Meloni. "L'uomo forte del centrodestra oggi è proprio la presidente di Fratelli d'Italia e così s'è convinta che il rapporto vada ulteriormente fecondato: ovviamente accarezza l'idea di tornare in Parlamento anche il prossimo giro, ma intende anche darsi una chance per essere rieletta al vertice di Palazzo Madama, con buona pace dei suoi che non l'amano".

"Gli ucraini hanno già i loro problemi, ci manca pure lui". Salvini pronto ad andare a Kiev? E Travaglio se la ride

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.