Green pass e Dl Riaperture, la protesta della Lega: CdM sospeso, poi il voto. Vince Speranza

Il governo vota all'unanimità la road map sulle riaperture e la fine dello stato d'emergenza Covid, ma il maldipancia della Lega sul Green pass è fragoroso. Il consiglio dei ministri sul CdM infatti è stato sospeso dopo un'ora e ripreso 15 minuti più tardi. In mezzo la richiesta, o per meglio dire la protesta del Carroccio, che avrebbe voluto eliminare la previsione del Green pass per la ristorazione al chiuso. Ad avanzare la richiesta è stato il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia, secondo quanto si apprende da fonti presenti alla riunione. Niente da fare, il Dl Riaperture è stato approvato alla fine come da bozza anticipata in giornata.

"Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati". Lo prevede la bozza del nuovo Dl Covid attualmente all'esame del CdM. La lista dei luoghi frequentabili solo con super green pass include "piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso".

Il decreto all'esame del Cdm potrà subire "qualche limatura", è il commento del sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri a Sky Tg24,, ma "il principio è chiaro: rimuovere successivamente le mascherine e ridurre fin da subito la potenza del Green pass, togliendo il certificato rafforzato e scollegandolo alla sospensione dal lavoro. Resta la spinta alla vaccinazione contro Covid-19, ma non più collegata con il lavoro".

