Mezz'Ora in Più, supercazzola di Roberto Speranza sull'Ucraina: "Da uomo di sinistra dico no alle armi. Ma…"

Roberto Speranza è uno degli ospiti quasi fissi di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più. Anche il ministro della Salute si è espresso sulla guerra in Ucraina: “Io penso da membro del governo e anche da persona di sinistra - ha esordito - temi come la pace e la sicurezza non possono essere banalizzati. Da uomo di sinistra e pacifista dico no alla corsa al riarmo nazionale”.

Con un “ma” piuttosto rilevante: “Ma bisogna discutere seriamente di una nuova stagione europea anche di difesa comune. Questo penso che sia il terreno su cui noi dobbiamo stare con coraggio. Scholtz è il capo della socialdemocrazia tedesca ed è una delle principali personalità istituzionali in Europa: le sue scelte non sono quelle di un pericoloso reazionario di destra, ma sono una risposta alla questione della sicurezza. Nel nostro Paese - ha sottolineato il ministro Speranza - c’è una sensibilità più pacifista e contraria alle armi, ma il punto è come tenere queste idee dentro una stagione così sfidante come quella che stiamo vivendo”.

“Per la prima volta dopo tanti anni - ha aggiunto Speranza - abbiamo ancora i carri armati che invadono un Paese europeo e non possiamo mica far finta che ciò non stia avvenendo. La mia opinione è che ci sia un terreno comune per tutte le forze progressiste in cui tenere alti quei valori di fondo. D’altronde nella nostra Costituzione c’è scritto che l’Italia ripudia la guerra, ma ripudiarla significa anche dire che ciò che sta facendo Putin è totalmente inaccettabile”.

