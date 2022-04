Commissione Finanze, rovinosa rissa tra deputati: "Presi per il cu***, finisce male", spunta il video

07 aprile 2022 a

a

a

Rissa in Commissione Finanze della Camera: il nervosismo tra i deputati ha raggiunto dei livelli così alti che qualcuno ha iniziato a urlare, qualcun altro a buttare fogli e penne per terra. Poi spintoni, faccia a faccia e pugni sul tavolo. In molti sono arrivati addirittura a sfiorare lo scontro fisico. Ma qual è stato il motivo di tanta concitazione? La delega fiscale, che i parlamentari hanno provato a esaminare, ma senza successo. Alla fine, infatti, non si è trovato un punto d'intesa.

"Sapeva tutto, ha preferito fuggire dalla realtà". Guerra e crisi economica, la bomba di Tremonti: tutte le colpe di Mario Draghi

La polemica - come riporta il Giornale - è nata da un emendamento presentato della Lega, sottoscritto anche da Forza Italia, per l'esenzione Imu per le case dichiarate inagibili e per gli immobili occupati abusivamente e oggetto d'intimazione o diffida al rilascio. Un emendamento che ha però il parere contrario del governo. Quando Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Italia Viva hanno rischiato di andare sotto, la seduta è stata sospesa dal presidente Luigi Marattin e il centrodestra ha iniziato a protestare. Poi ha assicurato compattezza contro la riforma del catasto e l'aumento delle tasse sulla casa: "Non è il momento di mettere le mani nelle tasche degli italiani".

La rissa in commissione è stata ripresa in un video poi finito online e diventato virale in pochissimo tempo. A pubblicare su Twitter una parte della lite è stato Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia: "Questa sera non c'è più ordine, altro che interventi sull'ordine dei lavori. Dopo il mio intervento, per non votare, il presidente ha sospeso la seduta e si è scatenato l'inferno...". Nel video si sentono urla del tipo: "È una roba assurda", "Vergogna", "Qua finisce male", "Ci avete preso per il cu*o". Per riportare la calma, sarebbe stato necessario addirittura l'intervento dei commessi.

Retroscena: urla e seduta sospesa, rissa tra leghisti e Italia Viva davanti a Draghi. Governo nel caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.