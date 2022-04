Sondaggio Demos, effetto-Putin? Dove vola Forza Italia, Berlusconi gongola: le cifre che nessuno si aspettava

14 aprile 2022 a

Calano tutti ma Silvio Berlusconi c'è. Il Cavaliere, infatti, è l'unico a crescere secondo quanto emerga dal sondaggio Demos di Ilvo Diamanti pubblicato su La Repubblica. I primi due partiti che "interpretano governo e opposizione" si confermano Pd (sceso al 21,2 per cento) e Fratelli d'Italia (al 20,7). La Lega di Matteo Salvini resta al terzo posto ma prosegue la sua discesa, passando dal 17,6 al 16,8. "Penalizzata, in questa fase, dalle polemiche nei confronti del leader per i passati rapporti con Putin".

E male va anche il Movimento 5 stelle. "Alle elezioni politiche deI 2018, infatti, il M5S aveva ottenuto quasi il 33% dei voti. Superato, alle elezioni Europee dell'anno seguente, dalla Lega (oltre il 34%). Entrambi i partiti, oggi, appaiono più che dimezzati", addirittura i grillini sono scesi al 14,2 per cento. Tutte le altre forze politiche si collocano sotto il 10 per cento.

Ma attenzione al partito di Silvio Berlusconi che a differenza di tutti gli altri cresce e risale poco sopra l'8 per cento (dal 7,8 all'8,2), "a conferma che l'amicizia con Putin non penalizza tutti allo stesso modo". Tuttavia, Forza Italia e il Cavaliere, sottolinea Diamanti, "hanno un ruolo diverso dal passato. Non più di guida, ma di mediazione". Infine, tutti gli altri partiti, da Matteo Renzi a Carlo Calenda si muovono fra il 2 e il 4 per cento. "Ma ciò non li condanna alla marginalità. Come ha dimostrato Matteo Renzi. Che ha causato la crisi del governo Conte 2 e favorito l'avvio del governo guidato da Draghi".

