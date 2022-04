Mario Draghi positivo al Covid. Gas, nel momento decisivo tutto in mano a Di Maio

18 aprile 2022 a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi è risultato positivo al Covid ed è asintomatico, secondo quanto riporta Palazzo Chigi. A rappresentare il governo nelle missioni nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri degli Esteri e Transizione ecologica Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.

La missione del governo per ridurre la dipendenza dell'Italia dal gas naturale russo non passa infatti solo per l'Algeria. Nei prossimi giorni il premier, Mario Draghi sarebbe dovuto andare in Congo, Angola e Mozambico per stringere nuovi accordi di fornitura, secondo un piano avviato fin dall'inizio della guerra in Ucraina, e che dovrebbe sia propiziare l'obiettivo della progressiva indipendenza da Mosca, sia fronteggiare l'ipotesi che sia il Cremlino a interrompere l'erogazione per ritorsione.

L'impresa è ardua e difficilmente arriverà a compimento in tempi brevi. Da anni l'Italia importa dalla Russia 29 miliardi di metri cubi di gas sul totale di 75-80 miliardi del fabbisogno nazionale annuo. Del restante 60 per cento circa, il 31 viene dall'Algeria, il 9 dal Qatar, il 10 dall'Azerbaijan e il 4 dalla Libia.

Ora questo ennesimo intoppo. Il presidente del Consiglio ovviamente, essendo positivo, non potrà muoversi e la missione in Africa sarà tutta nelle mani di Di Maio e Cingolani.

