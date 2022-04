Alessandro Orsini tenta Giuseppe Conte: "Meno ripiegati sulla Nato", slavina politica dopo Cartabianca

21 aprile 2022 a

Alessandro Orsini tenta Giuseppe Conte? Il professore di sociologia del terrorismo internazionale di recente ha fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni in tv sulla guerra in Ucraina e sulla Russia di Putin. Spesso le sue posizioni vengono considerate da diversi osservatori chiaramente filo-russe e anti-occidentali. Adesso, stando a un retroscena riportato dal Foglio, il docente potrebbe essere addirittura candidato dal Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche.

Orsini, tra l'altro, è finito al centro della polemica qualche settimana fa anche per la rivelazione del suo presunto compenso in Rai, dove è spesso ospite della Berlinguer a Cartabianca. Adesso invece è pronto a lanciare un libro e un monologo teatrale dal titolo "Ucraina: tutto quello che non ci dicono". Nel frattempo scrive sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio che, com'è noto, è sempre stato molto vicino alle posizioni pentastellate. In Transatlantico qualche grillino, come riportato dal Giornale, avrebbe detto: "Potrebbe essere il nuovo De Falco o il nuovo Paragone".

La questione "Orsini", secondo alcuni parlamentari grillini, rappresenterebbe la volontà del partito di tornare alle origini. E le smentite ufficiali sembrano non placare queste voci. A tal proposito una fonte del Movimento al Giornale ha detto: "La smentita era ovvia ma la suggestione di un Movimento più “pacifista” e meno ripiegato sulla Nato e sull’europeismo esiste eccome, e potrebbe prendere forma nel lancio di un tandem composto da Orsini e da Alessandro Di Battista".

