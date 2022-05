Giacomoni (FI): 1 maggio, buona festa a chi con dignità contribuisce alla crescita del paese

01 maggio 2022 a

a

a

Sogno un Paese che punti alla piena occupazione ed alla realizzazione delle aspirazioni di ciascuno. Dove ci sia uguaglianza reale al punto di partenza e non al traguardo. Un Paese in cui tutti il 1 maggio possano veramente festeggiare, anziché sperare di trovare un lavoro”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Buona festa a tutti i lavoratori che con dignità contribuiscono alla crescita del Paese, dal primo all’ultimo. Consapevoli che senza gli ultimi, i primi non andrebbero molto lontano”, conclude.

